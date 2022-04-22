Хэмилтон подтвердил вложение средств в заявку на покупку "Челси"

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира по автогонкам в соревнованиях класса "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон подтвердил информацию о том, что вкладывает деньги в заявку на покупку лондонского футбольного клуба "Челси".

"Это самый популярный вид спорта в мире, а "Челси" - один из крупнейших и успешных клубов. Когда я услышал об этой возможности, я подумал: "Вау!", это одна из лучших возможностей стать часть чего-либо", - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Автогонщик сказал, что с детства был футбольным фанатом и каждый год играл в футбол в возрасте от четырех до 17 лет.

Как сообщалось, Хэмилтон и 23-кратная победительница турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс согласились инвестировать средства в консорциум по покупке лондонского футбольного клуба "Челси". Консорциум возглавляет бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон.

По планам этой группы, Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) - холдинговая компания, возглавляемая американскими миллиардерами, занимающимися частными инвестициями, Джошем Харрисом и Дэйвом Блитцером, будет владеть контрольным пакетом акций "Челси". Но перед этим им придется отказаться от пакета акций в футбольном клубе "Кристал Пэлас".

Владелец "Челси" бизнесмен Роман Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить клуб на продажу.