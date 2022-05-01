Экс-хоккеист "Авангарда" Рябыкин стал новым главным тренером хоккейного клуба

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Новым главным тренером омского "Авангарда" стал Дмитрий Рябыкин, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Контракт Рябыкина заключен на один год и может быть продлен в случае достижения цели на сезон, сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

"Выбор из главных тренеров на рынке был не так велик. Проработав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура Дмитрия Рябыкина является на данный момент оптимальной. Дать шанс тренеру, который уже на протяжении многих лет работает в штабе, давно стал своим для омских болельщиков, логично и правильно. За последние четыре сезона клуб обрел четкий вектор развития, мы верим, что наша система будет работать и дальше. Рассчитываем, что тренерский штаб в большинстве своем продолжит работу, у многих специалистов действующие контракты", - заявил Волков.

Рябыкин в качестве игрока выступал за омский клуб с 1998 по 2007 годы, а также с 2008 по 2012 годы.

В начале апреля канадец Боб Хартли заявил, что завершает свою работу в качестве главного тренера "Авангарда". В 2021 году Хартли привел "Авангард" к триумфу в розыгрыше Кубка Гагарина.