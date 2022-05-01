Арбитр Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила приглашение на матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу, который состоится 5 мая.

Помогать Карасеву будут "лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент арбитра Виталий Мешков", сообщается на сайте Российского футбольного союза в воскресенье.

"Федерация футбола Саудовской Аравии регулярно приглашает для работы на матчах судей, рекомендованных УЕФА. В 2018-м году в эту страну приезжали работать Сергей Лапочкин, Алексей Еськов и Сергей Иванов", - отмечает пресс-служба РФС.

42-летний Карасев является судьей Международной федерации футбола (ФИФА) с 2010 года. Российский рефери работал на чемпионатах Европы, начиная с ЧЕ-2016, а также на ЧМ-2018, на ОИ-2016.