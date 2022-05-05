РУСАДА пожизненно дисквалифицировало четырех спортивных врачей в Чувашии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации четырех врачей республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Минздрава Чувашии.

"В 2017 году в распоряжении РУСАДА оказались сведения о распространении в Чувашской Республике случаев назначения и использования запрещённого в спорте метода (внутривенные капельные инфузии различных препаратов объёмом больше установленного допустимого предела)" - говорится в сообщении агентства.

"На основании проведённого расследования РУСАДА были получены неопровержимые доказательства и установлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (...), а именно, назначение многочисленным спортсменам запрещённого метода списка ВАДА 2017 года", - сообщается там же.

"Принимая во внимание серьёзность данного нарушения антидопинговых правил, дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение о пожизненной дисквалификации врачей Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Минздрава Чувашии Яны Бахтиной, Ирины Кирилловой, Татьяны Кожевниковой, Светланы Ларевой с даты проведения слушаний, а именно с 29 июня 2021 года", - отмечается в релизе.

В ходе расследования массовых нарушений общероссийских антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсменов Чувашской Республики, начатого 8 июля 2017 года, было выявлено 70 спортсменов, применявших запрещенный метод в медицинском кабинете, расположенном в училище олимпийского резерва №2 в городе Чебоксары. Итогом данного расследования также стало принятие дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА о дисквалификации на два года 12 спортсменов, на 14 месяцев - четырех спортсменов, на 12 месяцев - 25 спортсменов.

В отношении 23-х спортсменов был доказан факт применения запрещённого метода и установлено нарушение антидопинговых правил, но принято решение об отсутствии в их действиях вины. По делам шести спортсменов факт нарушения не был доказан - дисциплинарный антидопинговый комитет усмотрел в их действиях отсутствие нарушения Общероссийских антидопинговых правил.