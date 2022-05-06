"Айнтрахт" и "Рейнджерс" сыграют в финале Лиги Европы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб " Айнтрахт" (Германия) обыграл соперников из английского "Вест Хэм Юнайтед" во втором матче полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Встреча в немецком Франкфурте завершилась со счетом 1:0. Победу "Айнтрахту" принес гол Рафаэля Борре (26-я минута).

"Вест Хэм Юнайтед" с 17-й минуты играл в меньшинстве - Аарон Крессуэлл получил красную карточку.

"Айнтрахт", выигравший первый матч (2:1), одержал победу в двухматчевом противостоянии с результатом 3:1.

Во втором полуфинале шотландский "Рейнджерс" в домашнем матче обыграл немецкий "РБ Лейпциг" - 3:1. Голами в составе шотландского клуба отметились Джеймс Тавернье (19), Глен Камара (24) и Джон Ландстрем (81). "РБ Лейпциг" ответил точным ударом Кристофера Нкунку (71).

"Рейнджерс" проиграл первый матч с результатом 0:1, однако смог победить по сумме двух матчей со счетом 3:2.

"Рейнджерс" второй раз сыграет в финале второго по значимости еврокубка, в 2008 году клуб дошел до финала Кубка УЕФА (в 2009 году реформирован в Лигу Европы УЕФА - ИФ), где проиграл петербургскому "Зениту" (2:0). "Айнтрахт" выигрывал Кубок УЕФА в 1980 году и с тех пор не доходил до финала турнира.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье.