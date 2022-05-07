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Вратарь ЦСКА Федотов подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Филадельфия", выступающая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объявила о заключении соглашения с голкипером московского ЦСКА и сборной России Иваном Федотовым.

Контракт новичка, как сообщается на сайте "Филадельфии", рассчитан на один год.

Федотов был задрафтован "Филадельфией" в 2015 году.

"Иван — игрок, за которым мы внимательно следим и очень довольны его развитием. Он провел несколько сильных сезонов в КХЛ, кульминацией стал этот год, когда он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр (в Пекине-2022 – ИФ) и стал чемпионом КХЛ", - сказал генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флетчер.

В составе сборной России 25-летний Федотов дебютировал в 2021 году на чешском этапе Еврохоккейтура.

хоккей НХЛ
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