Похороны вдовы Льва Яшина пройдут 14 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Церемония прощания и похороны Валентины Яшиной, вдовы прославленного вратаря Льва Яшина, запланированы на субботу, сообщается на сайте московского футбольного клуба "Динамо".

Прощание с Яшиной 14 мая начнется в 11:00 мск, оно будет проходить в зале прощания ЦКБ Управления делами Президента. Похороны состоятся в 13:00 на Ваганьковском кладбище.

Между тем, в память о Яшиной матч 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Динамо" (пройдет также 14 мая и стартует в 16:30 мск) планируется начать с минуты молчания.

Яшина скончалась во вторник на 92-м году жизни.

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч". Он умер 21 марта 1990 года в возрасте 60 лет.