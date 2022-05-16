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Президент Федерации бодибилдинга Москвы дисквалифицирован на 12 лет

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство отстранило на 12 лет президента Федерации бодибилдинга Москвы Олега Макшанцева, сообщает пресс-служба РУСАДА.

"Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать президента Федерации бодибилдинга Москвы Олега Макшанцева на 12 лет за нарушение п. 4.5 и п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 14 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Также комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА пожизненно дисквалифицировала тренера Михаила Клишова за нарушение п.п. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Общероссийских антидопинговых правил.

бодибилдинг Москва Олег Макшанцев
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