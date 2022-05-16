Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Лионе
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Жиля Симона в первом круге турнира категории ATP-250, проходящего в Лионе (Франция).
Результат матча - 6:1, 6:4 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 24-е место. Симон находится на 159-й строчке.
Следующим соперником Хачанова станет словак Алекс Молчан (47 номер рейтинга).
Хачанов стал единственным представителем России в одиночном разряде. Накануне в стартовом раунде Аслан Карацев (39) уступил хозяину соревнования Адриано Маннарино (73).
Призовой фонд соревнования в Лионе составляет более 534 тысячи евро. Победитель получит свыше 81 тыс. евро и 250 очков в зачет рейтинга АТР.