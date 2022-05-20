ЦСКА выкупил полузащитника Карраскаля у "Ривер Плейта"

Клуб продлил контракты с Набабкиным и Ушаковым, Магнуссон покинет команду

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) активировал опцию выкупа контракта колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, который ранее находился в команде на правах аренды, сообщила пресс-служба клуба.

"Карраскаль - с нами! Футболист продолжит выступление за наш клуб. Контракт с Хорхе рассчитан до 2026 года", - говорится в сообщении.

Карраскаль в феврале перешел в ЦСКА на правах аренды из аргентинского "Ривер Плейта", за московскую команду он провел 13 матчей и забил один гол.

В пресс-службе ЦСКА также сообщили, что исландский защитник Хердур Магнуссон покинет команду по окончании сезона. Магнуссон играл за ЦСКА с 2018 года (92 матча, 5 голов).

Кроме того, ЦСКА продлил контракты с защитником Кириллом Набабкиным и полузащитником Егором Ушаковым.

"Набабкин, перешедший в ПФК ЦСКА еще в 2010 году, продолжит играть за армейцев до окончания следующего сезона", - говорится в сообщении.

"Егор Ушаков подписал долгосрочный контракт с ПФК ЦСКА. Полузащитник будет выступать за красно-синих до 2026 года", - добавили в пресс-службе.

Ранее ЦСКА сообщил о том, что летом команду покинут полузащитник Алан Дзагоев и защитник Марио Фернандес.

Перед последним туром чемпионата ЦСКА занимает пятое место, имея в активе 47 очков. В 30-м туре команда сыграет с "Ростовом".