ВФЛА сообщила, что у легкоатлетов нет планов менять спортивное гражданство

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские легкоатлеты не планируют менять спортивное гражданство из-за политической ситуации и отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, заявила "Интерфаксу" в субботу исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

"Пока таких обращений нет. По-моему, предположительно, один случай можно назвать, но он, скажем так, был до еще всех событий. Речь идет о человеке, который вышел замуж и переезжает в Киргизию. А так нет", - сказала она.

Как добавила Привалова, "мы шесть лет уже под санкциями, кто хотел, то уже давно бы уехал, но таких, скажем так, практически нет".

Членство ВФЛА в Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике, а российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом. В настоящее время ВФЛА выполняет пункты ранее разработанной дорожной карты по восстановлению, а осенью ожидается проведения аудита ВФЛА, после чего может быть восстановлено полноценное членство.