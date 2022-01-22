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World Athletics допустила до турниров в этом году 22 российских легкоатлетов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация выдала нейтральный статус 22 российским спортсменам для выступления в международных соревнованиях в 2022 году, сообщает в субботу пресс-служба World Athletics.

В числе допущенных российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2020 года Мария Ласицкене и серебряная призер Олимпиады в Токио по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

Также нейтральный статус получили: Дарья Александрова (бег на 800, 1500 и 5000 м), Светлана Аплачкина (бег на 1500, 3000 и 5000 м), Елизавета Бондаренко (прыжки с шестом), Александр Буяновский (бег на 400 м), Вера Чалая, Тимофей Чалый (оба - бег на 400 м с барьерами), Алексей Федоров (тройной прыжок), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Полина Кнороз (прыжки с шестом), Мария Кочанова (прыжки в высоту), Александр Комаров (десятиборье, семиборье), Ксения Лабыгина (бег на 60 м с барьерами), Артем Макаренко (бег на 60 и на 110 м с барьерами), Полина Миллер (бег на 400 м), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Валерий Пронькин (метание молота), Олег Спиридонов (бег на 60 и 110 м с барьерами), Наталья Спиридонова (прыжки в длину, прыжки в высоту), Ярослав Ткалич (спринт) и Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000 м, 1500 м, 5000 м, кросс по пересеченной местности).

Членство Всероссийской легкоатлетической федерации в World Athletics было приостановлено в 2015 году. ВФЛА и World Athletics разработали "дорожную карту", выполнение пунктов которой позволит восстановить статус ВФЛА. В ноябре 2021 года World Athletics продлил санкции, наложенные на российскую легкую атлетику.

легкая атлетика World Athletics ВФЛА

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