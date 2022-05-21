ВФЛА ожидает к концу года прорыва по восстановлению членства в World Athletics

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Нынешняя геополитическая обстановка не мешает процессу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной легкоатлетической федерации (World Athletics), заявила "Интерфаксу" в субботу исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

"Как ни странно, восстановление идет своим ходом. World Athletics попытался дистанцироваться от политической ситуации, и мы ожидаем к концу года какой-то прорыв по восстановлению", - сказала она.

Членство ВФЛА в Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике, а российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом.

В настоящее время ВФЛА выполняет пункты ранее разработанной "дорожной карты" по восстановлению, осенью ожидается проведения аудита ВФЛА, после чего может быть восстановлено полноценное членство.