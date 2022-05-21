Канада проиграла Швейцарии на ЧМ по хоккею, пропустив шесть шайб

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады проиграли соперникам из Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Финляндии.

Результат встречи - 6:3 (3:3, 1:0, 2:0) в пользу сборной Швейцарии. В составе победителей отличились Михаэль Фора (13-я минута), Дин Кукан (16), Йонас Зигенталер (20), Нико Хишир (27), Пиус Зутер (44) и Тимо Майер (59, в пустые ворота). Канада ответила шайбами Кента Джонсона (12), Адама Лаури (15) и Дрейка Батерсона (20).

В параллельном матче Финляндия обыграла Австрию со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голы забили Валттери Фильппула (2), Микаэль Гранлунд (25) и Тони Раяла (48).

Швейцария, выигравшая все прошедшие матчи на групповом турнире, лидирует в группе А (15 очков). Канада занимает в этой же группе второе место, у команды 12 очков. Финляндия - лидер группы B (16 очков). Австрия занимает в той же группе седьмое место (4 очка).

В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.