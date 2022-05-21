Сборная Швеции впервые проиграла на ЧМ-2022 по хоккею, уступив США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции потерпели первое поражение на проходящем в Финляндии чемпионате мира.

В матче предварительного раунда они уступили национальной команде США, пропустив решающий гол в овертайме. Результат встречи – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу американцев.

Сборная США в пяти матчах набрала 10 очков и занимает третье место в группе B, Швеция – на второй строчке, 12 баллов. Лидирует в группе Финляндия – 13 очков.

В матче группы А Дания со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) победила Францию, которая выступает вместо недопущенной к ЧМ сборной России. У сборной Дании 9 очков и четвертое место в группе, у Франции 5 баллов и шестое место.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные каждой из групп.