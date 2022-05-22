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Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и вышел в лидеры чемпионата "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и вышел в лидеры чемпионата "Формулы-1"
Победитель гонки в Испании Макс Ферстаппен
Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании - шестого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место на трассе в Барселоне занял напарник голландца по команде Серхио Перес (отставание 13,072 сек.). Тройку призеров замкнул Джордж Рассел из "Мерседеса" (32,927).

Ферстаппен, который в текущем сезоне одержал четвертую победу, набрал 110 очков и со второго места поднялся в лидеры соревнования. Пилот Ferrari Шарль Леклер сошел с дистанции и с 104 баллами занимает вторую позицию.

Кубок конструкторов возглавил Red Bull.

Следующий этап Гран-при Монако запланирован на 27-29 мая.

Red Bull формула-1 гонки Макс Ферстаппен
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