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Польский футболист "Урала" покинул Россию и определится с карьерой в клубе позднее

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Польский полузащитник "Урала" Рафул Августиняк уехал домой и чрез неделю примет решение относительно дальнейшей карьеры в Екатеринбурге, заявил президент футбольного клуба Григорий Иванов журналистам в понедельник.

"Мы сейчас не знаем, как будут развиваться события с Рафулом Августиняком, который отыграл у нас, и мы были очень довольны, готовы были подписать с ним еще контракт. (...) по независящим от нас и от него причинам он сейчас поехал домой и сказал, что ответ даст только через неделю, останется или не останется (...) Нам, конечно, жалко его терять, если он не приедет, но до последнего будем надеяться ", - сказал Иванов.

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Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ФК, контракт с Августиняком истекает в мае.

Иванов отметил, что клуб ведет поиск игрока на игровую позицию поляка.

Президент "Урала" также заявил о будущих переговорах о продлении контракта с российским полузащитником Олегом Шатовым.

"Шатов поехал сейчас отдохнуть домой. В конце недели мы с ним будем разговаривать на эту тему, как он думает. У него потому что все-таки семья в Санкт-Петербурге, трое детей, он выбирает, как у него здоровье будет позволять. Я все-таки надеюсь, что Олег не на полгода к нам приходил, а продлит с нами контракт", - сказал он.

Августиняк выступает за екатеринбургский "Урал" с лета 2019 года. Шатов защищает цвета "Урала" с февраля 2022 года.

футбол ФК Урал
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