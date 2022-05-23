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Триумфатор турниров Большого шлема Осака проиграла в первом круге Roland Garros

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от представительницы США Аманды Анисимовой в матче стартового круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Результат встречи – 7:5, 6:4 в пользу Анисимовой.

В настоящий момент Осака в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 28-е место, Анисимова – 38-е.

На счету Осаки по два выигранных турнира Большого шлема Australian Open и US Open.

теннис Roland Garros
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