Триумфатор турниров Большого шлема Осака проиграла в первом круге Roland Garros
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от представительницы США Аманды Анисимовой в матче стартового круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.
Результат встречи – 7:5, 6:4 в пользу Анисимовой.
В настоящий момент Осака в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 28-е место, Анисимова – 38-е.
На счету Осаки по два выигранных турнира Большого шлема Australian Open и US Open.