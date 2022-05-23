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"Барселона" начала переговоры с инвесторами о привлечении 900 млн евро

"Барселона" начала переговоры с инвесторами о привлечении 900 млн евро
Фото: Alex Caparros/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" ведет отдельные переговоры с инвесторами, включая инвесткомпанию CVC, банк Goldman Sachs и фонд All Sports Finance, о привлечении дополнительного финансирования в размере 900 млн евро, написало издание El Confidencial со ссылкой на информированные источники.

Ответ от CVC по поводу инвестиций в 270 млн евро может быть получен уже в понедельник, а сделка с Goldman Sachs может включать в себя продажу доли в правах клуба на доходы от телетрансляций, отмечает издание.

Сделки должны быть одобрены членами правления клуба и скорее всего не будут включены в отчетность за минувший сезон.

"Барселона" заняла второе место в чемпионате Испании в этом сезоне, отстав от главного конкурента, мадридского "Реала", на 13 очков. Клуб неожиданно вылетел из кубка страны уже на стадии 1/8 финала, а в Лиге чемпионов команда не смогла выйти из группы. В Лиге Европы "Барса" уступила в четвертьфинале будущему победителю турнира, франкфуртскому "Айнтрахту".

футбол ФК Барселона
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