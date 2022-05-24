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Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros
Фото: Adam Pretty/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев с победы над аргентинцем Факундо Баньисом стартовал на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros).

Встреча первого круга завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:2 в пользу россиянина, ее продолжительность составила 1 час 38 минут.

Медведев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) второе место, Баньис – 103-е. Ранее в официальном матче эти спортсмены друг с другом не пересекались.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Ричардас Беранкис (Литва, №101 в рейтинге) – Ласло Дьере (Сербия, 56).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Даниил Медведев
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