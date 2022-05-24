Калужский губернатор личными финансами поддержит отстраненного за букву Z гимнаста

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал гимнаста Ивана Куляка, который был дисквалифицирован на год за букву Z на груди во время награждения.

"В любом случае для нас Иван победитель! И в спортивных соревнованиях, и просто в жизни. Уверен, время все расставит по местам. А пока готов из собственных средств возместить Ивану издержки, связанные с дисквалификацией", - сообщил Шапша в своем официальном телеграм-канале.

20-летний гимнаст Куляк в марте вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме. 18 мая дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики отстранила спортсмена от участия в международных соревнованиях на год.