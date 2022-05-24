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Сборная России по футболу в сентябре проведет серию товарищеских игр

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU -Российский футбольный союз планирует организовать в сентябре серию товарищеских матчей для национальной команды страны, заявил президент РФС Александр Дюков.

"В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских матчей и не только с Белоруссией", - сказал Дюков на пресс-конференции во вторник.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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