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Гонщики "Джиро" устроили акцию в поддержку отстраненных россиян

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Участники веломногодневки "Джиро д"Италия" коллективно поддержали гонщиков российской команды "Газпром-РусВело", не допущенной к участию в соревновании из-за санкций, сообщает Cycling News.

На старт 16-го этапа накануне, они вышли в синих браслетах, на которых размещена надпись "Почему?". В акции приняли участие, в том числе лидер гонки эквадорец Ричард Карапаз из команды Ineos Grenadiers и знаменитый итальянец Винченцо Нибали (Astana).

Команда "Газпром-РусВело была отстранена 1 марта в рамках запрета, который распространялся на все команды под российским или белорусским флагом. При этом российские спортсмены из других команд могут участвовать в гонках.

Сообщалось, что "Газпром-Русвело" была закрыта, гонщики и персонал остались без зарплаты. Участники акции сетуют, что UCI мало что сделал, чтобы помочь пострадавшим от санкций гонщикам.

"Джиро д' Италия" - знаменитая супермногодневка, входящая в серию гранд-туров вместе с "Тур де Франс" и "Вуэльтой Испании". Впервые гонка "Джиро" состоялась в 1909 году, сейчас проходит в 105-й раз.

велоспорт Джиро-д'Италия
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