Горшков переизбран на пост главы Федерации фигурного катания России
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков победил на выборах на новый срок, сообщает пресс-служба ФФККР.
"Александр Горшков единогласно избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России. За действующего главу ФФККР отдали свой голос 61 делегат отчетно-выборной конференции, которая проходит в Москве", - говорится в сообщении.
Выборы президента ФФККР проходили на безальтернативной основе, поэтому голосование делегатов конференции по данному вопросу было открытым.
Олимпийский чемпион Горшков является президентом ФФККР с 2010 года.