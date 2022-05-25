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Горшков переизбран на пост главы Федерации фигурного катания России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков победил на выборах на новый срок, сообщает пресс-служба ФФККР.

"Александр Горшков единогласно избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России. За действующего главу ФФККР отдали свой голос 61 делегат отчетно-выборной конференции, которая проходит в Москве", - говорится в сообщении.

Выборы президента ФФККР проходили на безальтернативной основе, поэтому голосование делегатов конференции по данному вопросу было открытым.

Олимпийский чемпион Горшков является президентом ФФККР с 2010 года.

фигурное катание
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