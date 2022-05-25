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"СКА-Хабаровск" обыграл "Химки" в первом матче стыков за право играть в ФНЛ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "СКА-Хабаровска" нанесли поражение подмосковных "Химкам" в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской премьер-лиге.

Результат встречи – 1:0 в пользу хабаровчан. Автором гола на 14-й минуте стал Эммерсон.

Ответный матч пройдет 28 мая в Подмосковье.

"Химки" по итогам сезона-2021/22 заняли 13-е место в РПЛ, "СКА-Хабаровск" стал четвертым в первенстве Футбольной национальной лиги.

Другую пару стыков составили "Уфа" (РПЛ) и "Оренбург" (ФНЛ).

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