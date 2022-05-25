"Зенит" расстался с полузащитником Магомедом Оздоевым

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев покинул петербургский футбольный клуб "Зенит", сообщается на сайте ФК.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи", - говорится в сообщении.

29-летний Оздоев играл в "Зените" с февраля 2018 года, провел в составе команды 116 матчей, забив восемь мячей. Вместе с "Зенитом" он четыре раза выиграл чемпионат России, да раза - Суперкубок России, один раз - Кубок России.