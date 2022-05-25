Джокович вышел в третий круг Roland Garros

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович во втором раунде турнира Большого шлема Roland Garros обыграл словака Алекса Молчана.

Результат встречи, состоявшейся в среду в Париже, - 6:2, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу серба, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает первое место. Молчан - 38-й.

В третьем круге, за выход в 1/8 финала, Джокович сыграет с Аляжем Бедене (195-й номер рейтинга) из Словении.

Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции по теннису.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.