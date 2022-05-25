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"Зенит" сократил отставание от ЦСКА в финальной серии Единой лини ВТБ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" победили московский ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча в Петербурге завершилась со счетом 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20) в пользу "Зенита".

Самым результативным игроком поединка стал американский нападающий "Зенита" Джордан Мики, набравший 23 очка.

Петербургская команда сократила отставание в счете по победам в серии. Счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Петербурге 27 мая.

баскетбол Единая лига ВТБ
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