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Двух тренеров "Уфы" дисквалифицировали за оскорбление судей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча тренеров "Уфы" за поведение во время игры заключительного тура чемпионата России против "Рубина" в Казани.

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Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что Артур Шайбеков наказан за оскорбление судей, а тренер вратарей Анатолий Зарапин - за оскорбительный жест в адрес главного арбитра.

Матч прошел 21 мая и завершился со счетом 2:1 в пользу "Уфы". Это позволило команде из столицы Башкортостана подняться с 15-го на 14-е место в турнирной таблице РПЛ и получить шанс остаться в элите через стыковые матчи. "Рубин" же опустился на 15-ю строчку и выбыл из РПЛ в Футбольную национальную лигу, второй по статусу дивизион в российском футболе.

Между тем, на исходе матча "Рубин" получил право на пенальти, но Виталий Лисакович, исполнявший удар с 11-метровой отметки на 12-й минуте компенсированного времени, промахнулся.

футбол ФК Уфа
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