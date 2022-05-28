В ФИФА выразили надежду на скорое возвращение российских клубов и сборных

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Директор европейских ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА) Эльхан Мамедов заявил, что организация ждет возвращения российских команд на международную арену.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, от имени ФИФА желаю разрешения ситуации, и чтобы в ближайшее время мы увидели российский футбол на международных аренах", - сказал Мамедов в ходе очередной конференции Российского футбольного союза (РФС).

Конференция РФС проходит в субботу в Москве.

Российские клубы и сборные отстранены решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля из-за ситуации на Украине. Так, сборной России запретили участвовать в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, а московский "Спартак" не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22.