Максименко будет защищать ворота "Спартака" в финале Кубка России с "Динамо"
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вратарь Александр Максименко начнет с первых минут финальный матч Кубка России по футболу в составе столичного "Спартака" против "Динамо".
Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Александр Максименко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс, Александр Соболев, Квинси Промес.
Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет в московских "Лужниках" в воскресенье и стартует в 17:00 мск.