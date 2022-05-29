Смолов вошел в состав "Динамо" на финал Кубка России против "Спартака"
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Федор Смолов выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Кубка России против столичного "Спартака".
Полностью состав выглядит следующим образом: Игорь Лещук, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Сергей Паршивлюк, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Себастиан Шиманьски, Федор Смолов, Константин Тюкавин.
Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет в "Лужниках" в Москве и стартует в 17:00 мск.