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Смолов вошел в состав "Динамо" на финал Кубка России против "Спартака"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Федор Смолов выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Кубка России против столичного "Спартака".

Полностью состав выглядит следующим образом: Игорь Лещук, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Сергей Паршивлюк, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Себастиан Шиманьски, Федор Смолов, Константин Тюкавин.

Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет в "Лужниках" в Москве и стартует в 17:00 мск.

футбол Кубок России по футболу ФК Спартак ФК Динамо
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