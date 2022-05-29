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Надаль вышел в 1/4 финала Roland Garros

Надаль вышел в 1/4 финала Roland Garros
Фото: Adam Pretty/Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат матча - 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 23 минуты.

Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Оже-Альяссим - девятое.

В четвертьфинале Надаль сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

35-летний Рафаэль Надаль - рекордсмен по победам на Roland Garros, на его счету 13 титулов.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros
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