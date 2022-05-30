Хачатурянц заявил об отсутствии планов покидать пост главы РПЛ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что не собирается оставлять пост в ближайшее время.

"Сегодня этот вопрос не обсуждался и не стоит на повестке дня. Я полностью исполняю обязанности президента", - сказал Хачатурянц на пресс-конференции в понедельник.

"Есть позитив от концовки чемпионата, вчерашний финал (Кубка России по футболу - ИФ) поставил яркую точку. Болельщики проголосовали за футбол. У нас выдались драматические стыковые матчи. Сезон заканчивается на позитивной ноте", - добавил он.

Специалист в октябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ, заменив Сергея Прядкина. С ноября 2021 года он официально занял пост сроком на пять лет.

О возможном в ближайшее время уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ ранее сообщали СМИ.