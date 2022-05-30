Хачатурянц допустил обращения в органы по сомнительному судейству матча РПЛ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига продолжает сбор информации о работе арбитра Алексея Матюнина, который подозревается в предвзятом судействе, заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

"Информация о Матюнине продолжает собираться. Не исключаю обращения в правоохранительные органы, если будет достаточно материалов для возбуждения уголовного дела. Это непростая история с точки зрения сбора аргументов", - сказал Хачатурянц на пресс-конференции в понедельник.

"Скоро состоится заседание инспекционного департамента, который составит списки судей на следующий сезон. Этот орган примет все решения. Посмотрим, окажется ли там Матюнин", - добавил он.

Как сообщалось, Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Матюнин допустил две судьбоносные для исхода матча ошибки в матче "Химки" - "Крылья Советов". Встреча состоялась 24 апреля в Химках и завершилась победой команды из Подмосковья со счетом 4:1. После этой игры стало известно, что Российский футбольный союз ведет проверку в отношении Матюнина. Тот впоследствии обвинил главу РПЛ в связях с самарской командой.

"Связи с "Крыльями"? Я никогда не был в Самаре, хочу там побывать. Он просил меня отправить полиграф? Я готов его пройти", - сообщил Хачатурянц.