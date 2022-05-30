Поиск

Оскорбивший волейболистку тренер Воронков дисквалифицирован на два года

Оскорбивший волейболистку тренер Воронков дисквалифицирован на два года
Андрей Воронков
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер женского волейбольного клуба "Локомотив" (Калининград) Андрей Воронков дисквалифицирован на два года за оскорбление игрока команды "Уралочка-НТМК" (Свердловская область), сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Соответствующий вердикт вынес исполком организации в понедельник.

"Исполком ВФВ постановил: дисквалифицировать Воронкова сроком на два года. Дисквалификация включает все соревнования под эгидой Всероссийской федерации волейбола", - говорится в сообщении.

12 мая "Локомотив" обыграл соперниц из "Уралочки-НТМК" в пятом матче финальной серии чемпионата России. Игра на площадке "Локомотива" завершилась победой калининградской команды, которая второй раз подряд выиграла золото.

19 мая дисциплинарная комиссия признала Воронкова виновным "в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника" во время матча.

Во время прямой телетрансляции финала в эфир попала установка Воронкова на тайм-ауте. В частности, одну из своих подопечных главный тренер "Локомотива" упрекнул словами в отношении игрока "Уралочки" Айламы Монтальво: "почему ты опять ловишь эту обезьяну?".

В федерации также посетовали, что ни клуб, ни Воронков не принесли извинения за инцидент.

20 мая "Локомотив" все же извинился, подчеркнув, что "эмоциональная фраза главного тренера не преследовала цель кого-либо унизить, говорится в заявлении команды из Калининграда.

волейбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия гарантированно будет представлена в женском полуфинале Roland Garros

Россия гарантированно будет представлена в женском полуфинале Roland Garros

РПЛ столкнулась с трудностями в поисках спонсора

Касаткина вышла в четвертьфинал Roland Garros

Касаткина вышла в четвертьфинал Roland Garros

"Спартак" выиграл трофей в год 100-летия и замахнулся на еще один

"Спартак" выиграл трофей в год 100-летия и замахнулся на еще один

Финляндия обыграла Канаду и стала четырехкратным чемпионом мира по хоккею

Надаль вышел в 1/4 финала Roland Garros

Надаль вышел в 1/4 финала Roland Garros

Полузащитник Бакаев заявил, что уходит из "Спартака"

Серхио Перес выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Серхио Перес выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Главный тренер московского ФК "Динамо" Шварц заявил, что покидает команду

"Спартак" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

"Спартак" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу