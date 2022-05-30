Оскорбивший волейболистку тренер Воронков дисквалифицирован на два года

Андрей Воронков Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер женского волейбольного клуба "Локомотив" (Калининград) Андрей Воронков дисквалифицирован на два года за оскорбление игрока команды "Уралочка-НТМК" (Свердловская область), сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Соответствующий вердикт вынес исполком организации в понедельник.

"Исполком ВФВ постановил: дисквалифицировать Воронкова сроком на два года. Дисквалификация включает все соревнования под эгидой Всероссийской федерации волейбола", - говорится в сообщении.

12 мая "Локомотив" обыграл соперниц из "Уралочки-НТМК" в пятом матче финальной серии чемпионата России. Игра на площадке "Локомотива" завершилась победой калининградской команды, которая второй раз подряд выиграла золото.

19 мая дисциплинарная комиссия признала Воронкова виновным "в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника" во время матча.

Во время прямой телетрансляции финала в эфир попала установка Воронкова на тайм-ауте. В частности, одну из своих подопечных главный тренер "Локомотива" упрекнул словами в отношении игрока "Уралочки" Айламы Монтальво: "почему ты опять ловишь эту обезьяну?".

В федерации также посетовали, что ни клуб, ни Воронков не принесли извинения за инцидент.

20 мая "Локомотив" все же извинился, подчеркнув, что "эмоциональная фраза главного тренера не преследовала цель кого-либо унизить, говорится в заявлении команды из Калининграда.