Первая ракетка мира стала соперницей Касаткиной по полуфиналу Roland Garros
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швентек завоевала путевку в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
В четвертьфинале соревнования она нанесла поражение американке Джессике Пегуле, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 11-е место – 6:3, 6:2.
В полуфинале в среду Швентек сыграет с 20-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной. До этого соперницы встречались в официальных матчах четыре раза, счет по победам – 3-1 в пользу Швентек.
Другую пару 1/2 финала составили итальянка Мартина Тревизан (№59 рейтинга WTA) и американка Кори Гауфф (23).