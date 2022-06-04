Сборные Италии и Германии по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -Футболисты сборных Италии и Германии завершили вничью матч первого тура Лиги наций УЕФА.

Результат встречи в Болонье – 1:1.

На 70-й минуте Лоренцо Пеллегрини вывел сборную Италии вперед, через три минуты немец Йозуа Киммих сравнял счет.

Команды представляют группу 3 элитного дивизиона А. Лидером является Венгрия, набравшая 3 очка после победы над Англией со счетом 1:0. У Италии и Германии по 1 очку, у Англии – 0.

Сборная России должна была играть в дивизионе B, но была отстранена от участия в турнире.