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Сборные Италии и Германии по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -Футболисты сборных Италии и Германии завершили вничью матч первого тура Лиги наций УЕФА.

Результат встречи в Болонье – 1:1.

На 70-й минуте Лоренцо Пеллегрини вывел сборную Италии вперед, через три минуты немец Йозуа Киммих сравнял счет.

Команды представляют группу 3 элитного дивизиона А. Лидером является Венгрия, набравшая 3 очка после победы над Англией со счетом 1:0. У Италии и Германии по 1 очку, у Англии – 0.

Сборная России должна была играть в дивизионе B, но была отстранена от участия в турнире.

футбол Лига наций УЕФА
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