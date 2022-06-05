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Пять голов Месси помогли сборной Аргентине разгромить Эстонию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 5:0 нанесли поражение Эстонии в товарищеской встрече в Памплоне (Испания).

Все пять голов провел Лионель Месси: он отличился на 9 (с пенальти), 45, 47, 71, 76 минутах.

Благодаря своей результативности, нападающий "Пари Сен-Жермен" довел до 86 число голов за национальную команду Аргентины. Это вывело 34-летнего футболиста на четвертое место в списке игроков по числу голов за сборные. Месси опередил венгра Ференца Пушкаша (84). На первом месте находится португалец Криштиану Роналду (117).

Аргентинцы сыграли против Эстонии в качестве победителей "Финалиссимы" - нового титула, за который борются действующие чемпионы Европы и Южной Америки. 2 июня в Лондоне Аргентина со счетом 3:0 обыграла Италию.

футбол Лионель Месси
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