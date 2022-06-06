Российский тренер завершил работу с первой ракеткой Эстонии из-за визовых проблем

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский тренер Дмитрий Турсунов, готовивший к выступлениям первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт (Annet Kontaveit), сообщил о прекращении сотрудничества со спортсменкой.

"Я хотел бы объявить, что мы с Анетт не будем продолжать сотрудничество. Хочу поблагодарить Анетт за предоставленную возможность, поздравить с высоким рейтингом в карьере и пожелать ей удачи в дальнейшем. Я горжусь проделанной работой и немного грущу, но иногда хорошим вещам приходит конец", - написал Турсунов в понедельник в твиттере.

Контавейт пояснила порталу телерадиовещания Эстонии ERR, что решение прекратить сотрудничество было вызвано возникшими в последнее время трудностями с получением виз в западные страны тренеру с российским паспортом.

"Он уже в марте не смог поехать со мной в Америку, а теперь была проблема с английской визой. Визовые процессы у него были очень сложными", - рассказала теннисистка.

Турсунов стал тренером Контавейт в августе прошлого года. Уже на втором турнире, на котором эстонка выступала под его руководством, она одержала победу, завоевав первый за четыре года трофей на турнире серии WTA.

Конец сезона 2021 года для Контавейт был исключительно удачным: она выиграла 29 матчей из 34, одержав наибольшее за сезон число побед на кортах с твердым покрытием и трижды одержав верх над теннисистками из первой пятерки в мировом рейтинге.

В результате Контавейт впервые в истории эстонского тенниса вошла в первую десятку лучших теннисисток мира и пробилась на итоговый турнир WTA 2021 года. Под руководством Турсунова она победила на пяти турнирах и еще на двух вышла в финал.

6 июня Контавейт поднялась на вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).