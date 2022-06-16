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Гол и пас Ничушкина помогли "Колорадо" победить "Тампу" на старте финала Кубка Стэнли

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Колорадо" нанесли поражение соперникам из клуба "Тампа-Бэй" в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи на льду "Колорадо" - 4:3 (3:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Судьба встречи решилась в овертайме.

В составе "Колорадо" гол и результативную передачу записал на своей счет российский нападающий Валерий Ничушкин. В составе "Тампы" точный бросок нанес защитник Михаил Сергачев, голевой пас сделал форвард Никита Кучеров.

Для Ничушкина гол в ворота "Тампы" стал шестым в нынешнем розыгрыше плей-офф при 25 в регулярном чемпионате. Сергачев второй раз стал автором гола в плей-офф, семь голов он оформил в регулярном чемпионате.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Колорадо".

хоккей НХЛ Кубок Стэнли
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