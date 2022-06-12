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Передачи Сергачева и Кучерова вывели "Тампу" в финал Кубка Стэнли

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" победили "Нью-Йорк Рейнджерс" в шестом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи на льду "Тампы" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. По результативной передаче записали на своей счет российские защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров, ассистировавшие канадскому форварду Стивену Стэмкосу.

Таким образом, "Тампа" выигрывает серию до четырех побед со счетом 4-2 и в третий раз выходит в финал Кубка Стэнли. Предыдущие два финала команда выиграла у "Далласа" и "Монреаля". Также "Тампа" становилась обладателем Кубка Стэнли в 2004 году.

Соперником "Тампы" по предстоящему финалу будет двукратный (1996, 2001) обладатель Кубка Стэнли "Колорадо".

хоккей НХЛ Кубок Стэнли
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