Дубль Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Тампу" со счетом 7:0 в матче финала НХЛ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Колорадо" с крупным счетом победили соперников из клуба "Тампа-Бэй" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на льду "Колорадо" завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.

В составе победителей два гола провел российский нападающий Валерий Ничушкин. У него теперь восемь голов в нынешнем розыгрыше плей-офф при 25 – в регулярном чемпионате-2021/22.

В составе "Тампы" все семь шайб пропустил российский вратарь Андрей Василевский.

Счет в финальной серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Колорадо".