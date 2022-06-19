Ласицкене назвала "очень скудными" перспективы восстановления членства ВФЛА

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене скептически относится к шансам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) восстановить в скором будущем членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics)

"Сложный вопрос. Очень скудные перспективы", - сказала она "Интерфаксу" в воскресенье.

Членство ВФЛА в World Athletics приостановлено с ноября 2015 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российские легкоатлеты выступали на международных соревнованиях в нейтральном статусе, который выдает World Athletics. Однако на фоне событий на Украине российские легкоатлеты получили полный запрет на участие в международных турнирах.

В июне нынешнего года Ласицкене обратилась с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, раскритиковав его за санкции к российским спортсменам.

По словам легкоатлетки, ответной реакции от официальных лиц пока не последовало. "Никакого личного ответа я не получила", - сказала она.

Накануне Ласицкене стала победительницей "Мемориала А.В. Игнатьева" в Чебоксарах с результатом 1,91 м.