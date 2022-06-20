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Гаранин сменил Федотова на посту главного тренера "Сочи"

Гаранин сменил Федотова на посту главного тренера "Сочи"
Владимир Федотов
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вадим Гаранин стал новым главным тренером "Сочи", сообщается на сайте футбольного клуба.

В этой должности Гаранин сменил Владимира Федотова, который ранее возглавил московский ЦСКА.

Вместе с Гараниным в тренерский штаб сочинцев вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт. В минувшем сезоне все четыре специалиста помогли красноярскому "Енисею" пробиться в полуфинал Кубка страны и финишировать на пятом месте в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Что касается Федотова, под его руководством "Сочи" в сезоне-2021/22 впервые в истории клуба завоевал серебро чемпионата России.

футбол ФК Сочи
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