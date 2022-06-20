Поиск

Бердыев возглавил иранскую команду "Трактор"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев занял аналогичный пост в иранском "Тракторе", сообщается на сайте клуба из Тебриза.

Помимо этого, Бердыев будет занимать пост технического директора "Трактора",

69-летний специалист ранее работал в российских клубах "Рубин" (Казань) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Команду из столицы Татарстана дважды приводил к триумфу в чемпионатах России.
В 2021 году Бердыев занял должность советника председателя наблюдательного совета "Кайрата", а после возглавил основной состав команды. Под его руководством "Кайрат" выиграл Кубок Казахстана. 6 июня нынешнего года он покинул казахстанский клуб.

69-летний специалист ранее работал в российских клубах "Рубин" (Казань) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Команду из столицы Татарстана дважды приводил к триумфу в чемпионатах России.

футбол Курбан Бердыев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нападающий Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

"Зенит" по пенальти обыграл "Нижний Новгород" в дебютном матче Бакаева

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

Два паса Кучерова помогли "Тампе" победить "Колорадо" в матче финала Кубка Стэнли

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"

Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"