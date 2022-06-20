Бердыев возглавил иранскую команду "Трактор"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев занял аналогичный пост в иранском "Тракторе", сообщается на сайте клуба из Тебриза.

Помимо этого, Бердыев будет занимать пост технического директора "Трактора",

69-летний специалист ранее работал в российских клубах "Рубин" (Казань) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Команду из столицы Татарстана дважды приводил к триумфу в чемпионатах России.

В 2021 году Бердыев занял должность советника председателя наблюдательного совета "Кайрата", а после возглавил основной состав команды. Под его руководством "Кайрат" выиграл Кубок Казахстана. 6 июня нынешнего года он покинул казахстанский клуб.

69-летний специалист ранее работал в российских клубах "Рубин" (Казань) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Команду из столицы Татарстана дважды приводил к триумфу в чемпионатах России.