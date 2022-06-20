Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Общее собрание клубов Российской премьер-лиги приняло решение не расширять число участников, сообщает пресс-служба РПЛ.

"На голосование было вынесено предложение ФК "Урал" об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне 2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ", - говорится в сообщении.

18 июня пресс-служба РПЛ сообщила о том, что в организацию поступило письмо от екатеринбургского "Урала" с предложением о расширении числа клубов элитного дивизиона отечественного футбола.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов.

Традиционно главный дивизион российского футбола напрямую покидают два его аутсайдера - клубы, занявшие 15-е и 16-е места. Их меняют две лучшие команды первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Кроме того, несколько лет назад было введено правило, согласно которому команды, финишировавшие на 13-м и 14-м местах, участвуют в стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне с клубами, которые финишировали на третьем и четвертом местах в ФНЛ.