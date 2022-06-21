РУСАДА не будет просить лишить статуса запрещенного найденного у Валиевой препарата

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство не будет обсуждать с Всемирным антидопинговым агентством исключение триметазидина, найденного у фигуристки Камилы Валиевой, из списка запрещенных препаратов, сообщила начальник отдела науки РУСАДА Анна Кондакова.

"Планов на этот счет нет ", - сказала она в ходе семинара во вторник.

Она также сообщила, что триметазидин до 2015 года был разрешен до употребления во внесоревновательный период. С 2015 года препарат полностью запрещен.

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире 15-летней Камилы Валиевой, и наложило на фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой, 14 февраля судьи приняли решение допустить ее к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

В личном турнире в женском одиночном катании Валиева, победив в короткой программе, допустила несколько ошибок в произвольной программе и в итоге заняла четвертое место.