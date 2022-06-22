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Россиянка Грановская покинула пост директора ФК "Челси"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" объявил об уходе россиянки Марины Грановской с поста директора ФК.

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"Мы благодарим Марину за ее многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", - заявил новый владелец Тодд Боэли, слова которого приводятся на сайте "Челси".

Кадровое решение состоялось на фоне того, что российскому бизнесмену Роману Абрамовичу из-за наложенных на него санкций пришлось продавать клуб "Челси". Клуб перешел под контроль компаний группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли и компанией Clearlake Capital. Сам Боэли временно будет исполнять обязанности спортивного директора.

Между тем, в летнее трансферное окно Грановская будет оказывать поддержку Боэли и клубу.

Грановская работала в "Челси" с 2010 года.

футбол ФК Челси
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