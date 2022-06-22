Три американских баскетболиста покинули петербургский "Зенит"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" расстался с тремя американскими баскетболистами, сообщил сайт команды.

"Американские легионеры Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Микки в статусе чемпионов Единой Лиги ВТБ покидают наш клуб по соглашению сторон, а также по окончании срока контрактов", - говорится в сообщении.

"Зенит" стал чемпионом Единой лиги ВТБ-2021/2022, выиграв серию у московского ЦСКА (4-3). Микки был признан MVP плей-офф.

Накануне стало известно, что еще один американец Алекс Пойтресс расстался с "Зенитом" по истечении срока соглашения.