Поиск

Три американских баскетболиста покинули петербургский "Зенит"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" расстался с тремя американскими баскетболистами, сообщил сайт команды.

СпортПетербургский БК "Зенит" впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБЧитать подробнее

"Американские легионеры Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Микки в статусе чемпионов Единой Лиги ВТБ покидают наш клуб по соглашению сторон, а также по окончании срока контрактов", - говорится в сообщении.

"Зенит" стал чемпионом Единой лиги ВТБ-2021/2022, выиграв серию у московского ЦСКА (4-3). Микки был признан MVP плей-офф.

Накануне стало известно, что еще один американец Алекс Пойтресс расстался с "Зенитом" по истечении срока соглашения.

баскетбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нападающий Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

"Зенит" по пенальти обыграл "Нижний Новгород" в дебютном матче Бакаева

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

Два паса Кучерова помогли "Тампе" победить "Колорадо" в матче финала Кубка Стэнли

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"

Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"